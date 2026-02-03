Mutmasslicher Einbrecher im Berner Jura nach Fluchtfahrt angehalten

Keystone-SDA

Die Berner Kantonspolizei hat am Sonntag im Berner Jura einen mutmasslichen Einbrecher nach dessen Fluchtfahrt mit dem Auto gestellt. Nachdem der Mann in einer Industriezone in eine Sackgasse geraten war, versuchte er noch, sein Auto zu wenden und stiess mit einem Polizeifahrzeug zusammen.

(Keystone-SDA) Die Einsatzkräfte mussten ihm mit dem Einsatz von Waffen drohen, bevor er sich widerstandslos festnehmen liess. Der Mann wird gemäss Mitteilung der Berner Kantonspolizei vom Dienstag verdächtigt, in der Industriezone von Cormoret verschiedene Einbrüche begangen zu haben. Auf seiner Fluchtfahrt beging er zudem zahlreiche Verstösse gegen das Strassenverkehrsgesetz.

Die Polizei war am Sonntagabend gegen 20.20 Uhr alarmiert worden, dass sich ein Mann in der Industriezone am Chemin des Bains in Cormoret verdächtig verhalte. Sie erwischte den mutmasslichen Einbrecher in flagranti, als er eines der Gebäude verliess. Zunächst floh der Mann zu Fuss, bevor er in ein Auto stieg und davonfuhr.

Die Polizei nahm die Nachfahrt auf. Der mutmassliche Einbrecher ignorierte Aufforderungen, anzuhalten. Im Dorf Court war die Flucht dann zu Ende. Der mutmassliche Einbrecher wird sich vor der Justiz verantworten müssen.