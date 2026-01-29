The Swiss voice in the world since 1935
Nach Post-Überfall in Muri AG flüchtet der Täter auf dem Velo

Keystone-SDA

Ein vermummter Unbekannter hat am Mittwochnachmittag die Postfiliale in Muri im aargauischen Freiamt überfallen. Er erbeutete mehrere Tausend Franken und flüchtete auf einem Velo. Es gab keine Verletzten.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Überfall fand kurz vor 16.30 Uhr statt, wie die Kantonspolizei Aargau am Donnerstag mitteilte. Der Unbekannte habe das Gebäude über die Diensteingangstür betreten.

Während er von einer Angestellten Bargeld forderte, hielt er eine Hand in der Bauchtasche seines Kapuzenpullovers, wie es in der Medienmitteilung heisst. Daher sei unklar, ob der Täter bewaffnet gewesen sei.

Trotz sofort eingeleiteter Fahndung mit mehreren Polizeipatrouillen sei es dem ungefähr 40-jährigen Mann gelungen, zu entkommen.

