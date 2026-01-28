Nachrichten-Portal «Baseljetzt» wird eingestellt

Keystone-SDA

Beim Regionalsender Telebasel wird es zu einem Stellenabbau kommen: Das Nachrichtenportal "Baseljetzt" wird eingestellt und durch eine "Telebasel App" ersetzt, wie die Betreiberin, die Stiftung BaselMedia, am Mittwoch mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Vom Stellenabbau betroffen sind rund sechs Personen in den Bereichen Redaktion, kommerzielles Angebot und Geschäftsleitung, wie Sandra Ziegler, CEO der Stiftung, auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte. Man sei im Gespräch bezüglich Nachfolgelösungen.

Das Nutzungsverhalten des Publikums hat sich in den vergangenen Jahren stark geändert und lineares Fernsehen verliert an Bedeutung, wie die Stiftung in ihrer Mitteilung schreibt. Darauf wolle Telebasel reagieren und sich zu einer regionalen Video- und Streaming-Plattform entwickeln.

Im Zentrum der Neuausrichtung stehe der Fokus auf Bewegtbild, Streaming und digitale Distribution.

Die Geschichte von «Baseljetzt» endet somit nach drei Jahren. Telebasel baute im Januar 2023 unter diesem neuen Namen sein News-Portal aus.