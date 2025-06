Nathan Keiser wird neuer CEO der UPK Basel

Keystone-SDA

Nathan Keiser wird per Anfang 2026 neuer CEO der Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel (UPK). Er folgt auf Michael Rolaz, der die Institution verlässt.

(Keystone-SDA) Keiser ist Psychiater und derzeit CEO der Klinik SGM in Langenthal, wie die UPK am Montag mitteilten. Er soll die neue Funktion voraussichtlich per Januar 2026 übernehmen.

Der bisherige CEO Michael Rolaz verlässt die UPK Basel per Ende September und wird per 1. September Verwaltungsratspräsident der Luzerner Psychiatrie. In der Übergangsphase wird Reto Gauch als stellvertretender CEO die UPK führen.