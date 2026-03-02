Nationalrätin Maja Riniker und Ehemann geben Trennung bekannt

Keystone-SDA

Die Aargauer FDP-Nationalrätin Maja Riniker hat laut "Aargauer Zeitung" ihre Trennung von ihrem Ehemann bekanntgegeben. "Wir sind dankbar für die 21 Jahre gemeinsamer Ehe. Unsere Familie verbindet uns weiterhin", habe es in einer persönlichen Mitteilung geheissen.

(Keystone-SDA) Weitere Auskünfte zu ihrem Privatleben würden sie nicht erteilen. Die Nationalrätin und der Magen-Darm-Spezialist Florian Riniker hätten explizit um Respekt für ihre Kinder und Angehörigen gebeten.

Die beiden leben gemäss der «Aargauer Zeitung» mit ihren drei Kindern in Suhr. Der letzte offizielle Auftritt als Paar habe vor drei Wochen am Festakt zum 150. Geburtstag der Brauerei Feldschlösschen in Rheinfelden stattgefunden.