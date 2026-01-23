The Swiss voice in the world since 1935
Nationalratskommission will Gebärdensprachen-Rahmengesetz schaffen

Keystone-SDA

Die drei Gebärdensprachen sollen in der Schweiz rechtlich anerkannt werden. Die zuständige Nationalratskommission fordert ein eigenes Gesetz dafür. Sie schlägt damit einen anderen Weg ein als der Bundesrat.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur des Nationalrats (WBK-N) hat am Freitag eine parlamentarische Initiative eingereicht, welche die Anerkennung der Gebärdensprachen durch die Schaffung eines Gebärdensprachen-Rahmengesetzes erreichen will. Das ist der Parlamentswebseite zu entnehmen.

Mit der Initiative befasst sich als Nächstes die Schwesterkommission des Ständerats. Stimmt sie der Schaffung eines Spezialgesetzes zu, kann die WBK-N mit der Ausarbeitung beginnen. Der Bundesrat sieht dagegen Anpassungen im Behinderten-Gleichstellungsgesetz vor.

Interessenverbände hatten am letztjährigen Tag der Gebärdensprachen bemängelt, dass es nur im Schneckentempo vorangehe. Insgesamt seien die Gleichberechtigung und Inklusion von Gehörlosen in der Schweiz aber auf dem richtigen Weg.

