Nelly Furtado dankt im Schweiz-Schal für Auftritt in Schaffhausen

Keystone-SDA

Die kanadisch-portugiesische Sängerin Nelly Furtado hat sich nach ihrem Auftritt in Schaffhausen in einem Post auf Instagram mit einem Schweiz-Schal um den Hals für die "perfekte Nacht" bedankt. Auch beim Konzert selbst fehlte es nicht an Swissness.

(Keystone-SDA) Denn Furtados Tänzer wirbelten am Mittwochabend am «Stars in Town» selbst Schweiz-Schäle auf der Bühne, wie das Magazin «Schweizer Illustrierte» schrieb.

Später posierte Furtado selbst genussvoll mit einem solchen Schal umschlungen auf der Plattform Instagram und schrieb dazu «Thank you Switzerland for a perfect night» (danke Schweiz für eine perfekte Nacht) und erhielt ausschliesslich Lobeshymnen.

Dies sei nicht selbstverständlich, so das Magazin weiter. In der Vergangenheit musste die Sängerin oft kritische Kommentare zu ihrem Körper hinnehmen. Im vergangenen Januar äusserte sie sich öffentlich dazu und ermutigte Frauen, sich so zu akzeptieren wie sie sind.