Nelly Furtado dankt im Schweiz-Schal für Auftritt in Schaffhausen

Keystone-SDA

Die kanadisch-portugiesische Sängerin Nelly Furtado hat sich nach ihrem Auftritt in Schaffhausen in einem Post auf Instagram mit einem Schweiz-Schal um den Hals für die "perfekte Nacht" bedankt. Auch beim Konzert selbst fehlte es nicht an Swissness.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Denn Furtados Tänzer wirbelten am Mittwochabend am «Stars in Town» selbst Schweiz-Schäle auf der Bühne, wie das Magazin «Schweizer Illustrierte» schrieb.

Später posierte Furtado selbst genussvoll mit einem solchen Schal umschlungen auf der Plattform Instagram und schrieb dazu «Thank you Switzerland for a perfect night» (danke Schweiz für eine perfekte Nacht) und erhielt ausschliesslich Lobeshymnen.

Dies sei nicht selbstverständlich, so das Magazin weiter. In der Vergangenheit musste die Sängerin oft kritische Kommentare zu ihrem Körper hinnehmen. Im vergangenen Januar äusserte sie sich öffentlich dazu und ermutigte Frauen, sich so zu akzeptieren wie sie sind.

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Camille Kündig

Leben Sie als Auslandschweizer:in in Neuseeland, Israel, Singapur oder Brunei? Stellen Sie Ihrem Botschafter eine Frage!

Was wollten Sie schon immer einmal von Ihrem Botschafter wissen? Welche Themen beschäftigen Sie in Ihrem Alltag als Auslandschweizer:in? 

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Jessica Davis Plüss

Länger leben: Was denken Sie über den Longevity-Trend?

Der Longevity-Markt boomt, auch dank Fortschritten in der Wissenschaft. Was halten Sie von der Idee, die menschliche Lebensspanne deutlich zu verlängern?

