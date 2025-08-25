The Swiss voice in the world since 1935
Netanjahu: Israel bedauert «tragisches Unglück» in Gaza

Keystone-SDA

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat nach einem israelischen Angriff im südlichen Gazastreifen mit mehreren Toten sein Bedauern ausgedrückt. "Israel bedauert zutiefst das tragische Unglück, das sich heute im Nasser-Krankenhaus in Gaza ereignet hat", hiess es am Abend in einer vom Büro von Regierungschef Netanjahu verbreiteten Mitteilung.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) In der Klinik in Chan Junis wurden bei dem israelischen Angriff am Morgen nach Angaben des Krankenhauses 19 Menschen, unter ihnen fünf Journalisten, getötet. Die von der Hamas kontrollierte Gesundheitsbehörde sprach von 20 Toten.

Israel schätze die Arbeit von Journalisten, medizinischem Personal und allen Zivilisten, hiess es in der Mitteilung weiter. Das Militär führe nach dem Vorfall eine «gründliche Untersuchung» durch. Gleichzeitig betonte Netanjahu, dass sich der Krieg Israels gegen die Hamas richte. «Unsere gerechten Ziele sind die Bezwingung der Hamas und die Rückkehr unserer Geiseln nach Hause.»

