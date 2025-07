Netflix setzt auf Künstliche Intelligenz für Filme und Serien

Netflix-Zuschauerinnen und -Zuschauer können sich auf mehr mit Künstlicher Intelligenz generierte Aufnahmen einstellen. Künstliche Intelligenz biete die Chance, Filme und Serien nicht nur günstiger, sondern auch besser zu machen, argumentierte Co-Chef Ted Sarandos.

(Keystone-SDA) Er verwies auf die argentinische Serie «El Eternauta», in der eine Szene mit dem Zusammenbruch eines Gebäudes in Buenos Aires mit Hilfe von KI erzeugt worden sei. Sie sei dadurch viel billiger und zehn Mal schneller produziert worden als mit herkömmlichen Spezialeffekten. Es sei die erste mit Künstlicher Intelligenz (KI) generierte Szene in einer veröffentlichten Produktion bei dem Videostreaming-Marktführer gewesen.

Netflix als Vorreiter

Chatbots wie ChatGPT können Text formulieren – ebenso gibt es auch KI-Software, die Video generiert. Dabei können Umgebung oder Lichtverhältnisse verändert werden, ohne dass man auch nur eine Kamera benutzt hat. Zugleich steht die Frage von Urheberrechten im Raum, denn die Software erzeugt ihre Bilder auf Basis einer gewaltigen Menge von Videos, mit denen sie angelernt wurde.

Die Nutzung von KI war auch ein Auslöser der jüngsten Hollywood-Streiks, weil Drehbuchautorinnen und -autoren und Schauspielerinnen und Schauspieler befürchten, dass Studios sie in Zukunft durch Software ersetzen könnten. Mit dem Vorstoss in die KI-Produktion könnte Netflix den Druck auf rivalisierende Streaming-Dienste und Studios erhöhen.

Star-Regisseur James Cameron («Titanic», «Avatar») sagte vor einigen Monaten, der Einsatz von KI in Hollywood könnte zwingend notwendig sein. Wenn es weiter Blockbuster mit Spezialeffekten geben solle, müsse man die Produktionskosten halbieren.

Quartalszahlen über Erwartungen

Netflix kann sich unterdessen weiter auf treue Zuschauerinnen und Zuschauer verlassen. Im vergangenen Quartal wuchs der Umsatz im Jahresvergleich um 16 Prozent auf 11,08 Milliarden Dollar und übertraf damit leicht die Erwartungen der Analysten. Der Quartalsgewinn sprang um über 45 Prozent auf 3,125 Milliarden Dollar hoch.

Die Kundenzahl wuchs – aber Netflix macht seit diesem Jahr keine konkreten Angaben mehr dazu. Zum Umsatzplus hätten auch erhöhte Abo-Preise und höhere Werbeeinnahmen beigetragen, hiess es. Die Anzeigenerlöse sollen in diesem Jahr in etwa verdoppelt werden. Der Streaming-Riese hob zudem die Umsatzprognose für das laufende Jahr an, verwies als Grund aber vor allem auf den geschwächten Dollar.

Netflix rechnet nun für 2025 mit einem Umsatz zwischen 44,8 und 45,2 Milliarden Dollar. Die bisherige Spanne lag bei 43,5 bis 44,5 Milliarden Dollar. Durch den schwächeren Dollar wird der Betrag der Auslandseinnahmen höher, wenn sie zur Bilanzierung in die US-Währung umgerechnet werden.

Bessere Vorschläge

Netflix punktete beim Publikum im vergangenen Quartal unter anderem mit der dritten Staffel der südkoreanischen Erfolgsserie «Squid Game». Das vergangene Jahr hatte Netflix mit 301,6 Millionen Kundenhaushalten abgeschlossen.

Neftlix stellte vor kurzem eine neue Bedienoberfläche vor, die unter anderem den Nutzerinnen und Nutzern durch bessere Vorschläge helfen soll, schneller etwas für sie interessantes zu finden. «Das Netflix, das man an einem Dienstagabend zu sehen bekommt, ist anders als das, das man an einem Sonntagnachmittag sieht», beschrieb der zweite Co-Chef Greg Peters die Pläne zur stärkeren Anpassung.