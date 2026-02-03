Netflix will erstes Konzert der K-Pop-Band BTS live zeigen

Fans der südkoreanischen Erfolgsband BTS können das erste Konzert der Gruppe nach mehrjähriger Pause im März live bei Netflix ansehen. Der Streamingdienst kündigte an, dass er den ersten Auftritt der siebenköpfigen Gruppe in Seoul am 21. März weltweit live ausstrahlen werde.

(Keystone-SDA) Die K-Pop-Band hatte ihr letztes Konzert im Jahr 2022 gegeben. Im selben Jahr war die Gruppe zu einer längeren Pause gezwungen, weil die Mitglieder ihren Militärdienst ableisten mussten. Vor einem Monat hatte BTS ihr erstes Album seit fast vier Jahren angekündigt, welches am 20. März erscheinen soll. Die Erfolgsband kündigte ausserdem eine Welttournee ab April an.

Bei ihrem ersten Auftritt am 21. März werde die Band unter anderem Lieder ihres neuen Albums «Arirang» spielen, teilte Netflix mit. Ob das Konzert vor Zuschauern stattfindet, wurde nicht mitgeteilt. Der Streamingdienst kündigte für den 27. März auch eine Doku über die Entstehung des neuen Albums an. Auf Instagram hatte die gemeinsame Mitteilung über den ausgestrahlten Auftritt am Dienstagmorgen bereits 2,7 Millionen Likes.

BTS gehört zu den erfolgreichsten Gruppen in der südkoreanischen Popmusik, die auch unter dem Sammelbegriff K-Pop bekannt ist. Mit Hits wie «Dynamite» und «Permission to Dance» hatte die Boygroup die Charts gestürmt. Ihre Debütsingle «No More Dream» veröffentliche BTS im Juni 2013.