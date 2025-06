Neue Buslinie soll den Krienser Sonnenberg besser verbinden

Keystone-SDA

Die Stadt Kriens LU plant, auf den Fahrplanwechsel im Dezember 2026 das Angebot der Buslinien auszubauen. Vor allem Wohnquartiere sollen besser erschlossen werden, teilte die Stadt am Montag mit.

1 Minute

(Keystone-SDA) So soll unter anderem die neue Buslinie 11 künftig vom Bahnhof Luzern über Dattenberg und Zumhof bis zur Busschleife Kriens verkehren, in den Hauptverkehrszeiten alle 15 Minuten. So entstehen laut Mitteilung neue Direktverbindungen zum Bahnhof, und die Quartiere Dattenberg und Sonnenberg werden neu miteinander verknüpft. Am Sonnenberg werde die Linienführung «vereinfacht», hiess es.

Am Schattenberg, auf der anderen Hangseite, soll neu die Linie 16 im Halbstundentakt zu den Pilatusbahnen und zur Sidhalde fahren – mit Anschluss an den Stadtkern und die S-Bahn im Mattenhof. Die Betriebszeiten am Abend werden verlängert. Die Haltestelle über die Wichlern soll nicht mehr bedient werden.

Zudem soll die Linie 4 verlängert werden, vom Hubelmatt bis zum Mattenhof, mit Anschluss an den Bahnverkehr.