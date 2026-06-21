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Neue Plattform vernetzt Kleinseilbahnen in Uri und Engelbergertal

Keystone-SDA

Rund 60 Kleinseilbahnen in Uri, Obwalden und Nidwalden haben mit "Obsi+Nidsi" eine gemeinsame digitale Plattform erhalten. Das Projekt soll die Seilbahnen und die damit verbundenen Ausflugsangebote touristisch stärker vernetzen, wie es am Sonntag hiess.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Erlebnisplattform «Obsi+Nidsi» ist am Sonntag auf der Chrüzhütte Bannalp im Engelbergertal vorgestellt worden. Das Projekt der Neuen Regionalpolitik (NRP) wird von Tourismusorganisationen, Seilbahnverbänden und den beteiligten Bahnen getragen und von den Kantonen sowie dem Bund unterstützt.

Die digitale Plattform bündelt laut dem Communiqué die Kleinseilbahnen zwischen dem Engelbergertal und dem Urnerland sowie die damit verbundenen Wanderungen, Naturerlebnisse und regionalen Angebote auf einer gemeinsamen Karte.

Laut der Mitteilung zeigt die Plattform, welche Erlebnisse mit einer Fahrt verbunden werden können, und vermittelt Hintergrundwissen zur Geschichte der Kleinseilbahnen.

Die Plattform ist ab sofort online verfügbar, wie es weiter hiess.

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