Neue Velostation in Zürich bietet Platz für 800 Velos

Keystone-SDA

Die Stadt Zürich hat die neue Velostation beim Bahnhof Stadelhofen eröffnet. Sie bietet 800 Abstellplätze und einen direkten Durchgang zum Bahnhof.

1 Minute

(Keystone-SDA) «Mit der neuen Velostation Stadelhofen haben wir einen weiteren Meilenstein in der Veloförderung erreicht», wird Stadträtin Simone Brander (SP) in einer Mitteilung der Stadt Zürich vom Freitag zitiert.

Die Eröffnung der Velostation unter dem «Haus zum Falken» erfolgt rund dreieinhalb Jahre nach Baubeginn. Die Realisierung erfolgte zusammen mit der Grundeigentümerin Axa. Der Neubau des «Haus zum Falken» von Architekt Santiago Calatrava fügt sich in das von ihm entworfene Bahnhofsensemble ein.

Die Velostation Stadelhofen ist die grösste in der Stadt Zürich ausserhalb des Hauptbahnhofs. Dort stehen in der Velostation Europaplatz 1600 sowie in der Velostation Stadttunnel 1240 Abstellplätze zur Verfügung.