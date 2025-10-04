The Swiss voice in the world since 1935
Neun Schweizer Gaza-Aktivisten auf Rückreise in die Schweiz

Neun der 19 Schweizer Gaza-Aktivisten im israelischen Gefängnis Ktz'iot sind nach ihrer Ausweisung am Samstag mit dem Flugzeug in Istanbul gelandet. Ein Team des Schweizer Generalkonsulats half den Teilnehmern an der Gaza-Hilfsflotille bei der Rückreise in die Schweiz.

(Keystone-SDA) Am Freitagabend hatte das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) nach eigenen Angaben beim israelischen Aussenministerium und bei der israelischen Botschaft in Bern offiziell interveniert und einen raschen und ungehinderten Zugang zu den aktuell noch zehn Schweizer Staatsangehörigen gefordert, die sich weiterhin im Internierungszentrum Ktzi’ot befinden.

Die Schweizer Botschaft in Tel Aviv plant nun für Sonntag einen weiteren Besuch, um den konsularischen Schutz der Schweizer Staatsangehörigen sicherzustellen, wie das EDA am Samstag mitteilte.

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Emilie Ridard

Welche Schwierigkeiten hatten Sie bei der Erneuerung Ihres Passes im Ausland?

Reibungslos oder kompliziert: Erzählen Sie uns, was Sie bei der Erneuerung Ihrer Ausweispapiere in Ihrem Schweizer Konsulat erlebt haben.

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

