Neun Schweizer Gaza-Aktivisten auf Rückreise in die Schweiz
Neun der 19 Schweizer Gaza-Aktivisten im israelischen Gefängnis Ktz'iot sind nach ihrer Ausweisung am Samstag mit dem Flugzeug in Istanbul gelandet. Ein Team des Schweizer Generalkonsulats half den Teilnehmern an der Gaza-Hilfsflotille bei der Rückreise in die Schweiz.
(Keystone-SDA) Am Freitagabend hatte das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) nach eigenen Angaben beim israelischen Aussenministerium und bei der israelischen Botschaft in Bern offiziell interveniert und einen raschen und ungehinderten Zugang zu den aktuell noch zehn Schweizer Staatsangehörigen gefordert, die sich weiterhin im Internierungszentrum Ktzi’ot befinden.
Die Schweizer Botschaft in Tel Aviv plant nun für Sonntag einen weiteren Besuch, um den konsularischen Schutz der Schweizer Staatsangehörigen sicherzustellen, wie das EDA am Samstag mitteilte.