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Nidwalden hat einen neuen Landweibel

Keystone-SDA

Der Kanton Nidwalden hat einen neuen Landweibel. Es handelt sich um Daniel Lüönd. Er tritt die Nachfolge von Eduard Amstad an.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Amstad gehe nach 30 Dienstjahren beim Kanton Ende Juni im Alter von 67 Jahren in Pension, teilte die Staatskanzlei am Mittwoch mit. Vor seinem Amt als Landweibel habe er im Straf- und Untersuchungsgefängnis Stans als Aufseher gearbeitet.

Lüönd wurde gemäss der Mitteilung von der Staatskanzlei im Bewerbungsverfahren zum neuen Landweibel ernannt. Er ist 56 Jahre alt und blickt auf einen vielfältigen beruflichen Werdegang zurück. Er arbeitete als Drucker, als Elektromonteur, er war beim Verkehrshaus angestellt und zuletzt 13 Jahre lang bei der Pfarrei Stans.

Lüönd habe seine neue Funktion bereits angetreten und werde von Amstad eingearbeitet, hiess es weiter. Der Landweibel sei in einem Teilzeitpensum auch in der Gebäudebewirtschaftung tätig.

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