The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Fünfte Schweiz
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Nidwaldner Regierung plant Erweiterung der Deponie in Ennetmoos

Keystone-SDA

Die Deponie Cholwald in Ennetmoos NW soll erweitert werden. Dafür plant der Regierungsrat eine Teilrevision des Richtplans. Die öffentliche Mitwirkung startet am 1. Juli und dauert bis 31. August, wie die Staatskanzlei am Montag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) In der Deponie Cholwald, die sich an der Grenze zum Kanton Obwalden befindet, werden nicht brennbare oder schadstoffbelastete Abfälle wie asbesthaltige Materialien, Aushubmaterial, Aschen oder Filterstäube entsorgt.

Die Kapazitäten der vierten Etappe der Deponie seien bald ausgeschöpft, hiess es in der Mitteilung. Um die «langfristige Entsorgung» sicherzustellen, plant der Kanton Nidwalden eine Erweiterung um eine fünfte Etappe. Dazu soll der kantonale Richtplan im Bereich Abfallplanung angepasst und öffentlich aufgelegt werden.

Die Erweiterung soll die Entsorgungssicherheit im Kanton und in der Region gewährleisten. Sie sei «von grosser Bedeutung», hiess es. Ohne den Ausbau drohen laut der Regierung bereits in wenigen Jahren Engpässe bei der Ablagerung von Abfällen des Typs E. Andere mögliche Standorte könnten laut Regierung frühestens in «rund 20 Jahren in Betrieb genommen werden.»

Erweiterung tangiert geschützte Landschaft

Die geplante Erweiterung liegt in einem BLN-Gebiet von nationaler landschaftlicher Bedeutung. Vorgesehen sind laut Mitteilung Ausgleichsmassnahmen wie Aufforstungen, ökologische Aufwertungen und eine landschaftsverträgliche Gestaltung. Die Regierung gewichtet die langfristige Entsorgungssicherheit höher als die Eingriffe in die Landschaft. Sie beurteilt die Erweiterung als «verhältnismässig».

Die Vorlage wird nach der Prüfung der Stellungnahmen dem Landrat unterbreitet. Die Genehmigung erfolgt durch den Bundesrat.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft