Niemand knackt den 221-Millionen-Franken-Jackpot von Euro Millions
Niemand hat am Dienstag den 221-Millionen-Franken-Jackpot von Euro Millions geknackt. Die Gewinn-Nummern wären 18, 28, 42, 46 und 48 gewesen sowie die Sterne 3 und 9.
(Keystone-SDA) Die nächste Ziehung ist am Freitag, wie Swisslos weiter mitteilte. Euro Millions kann in zwölf Ländern gespielt werden, darunter die Schweiz und Liechtenstein.
