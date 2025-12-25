Noah Veraguth mag es an Weihnachten gemächlich

Sänger Noah Veraguth ist in seiner Familie nicht der grösste Weihnachtsfan. Diese Rolle fällt vielmehr seiner Ehefrau zu, wie er "20 Minuten" verriet.

(Keystone-SDA) «Sie ist eine Weihnachtsliebhaberin», sagte der 38-Jährige dem Newsportal. Auf einen Weihnachtsbaum in der Wohnstube möchte aber auch der Musiker nicht verzichten. Den Baum schmücke er gerne.

Besonders spektakulär muss die Weihnachtsfeier nach Veraguths Geschmack nicht ausfallen: «Ich bin am liebsten zuhause an Weihnachten, mit meinen Liebsten.»