Noch 140 Millionen Euro für Restaurierung von Notre-Dame benötigt

Keystone-SDA

Für einen Abschluss der Restaurierungsarbeiten an der bei einem Brand schwer beschädigten Kathedrale Notre-Dame in Paris sind nach Behördenangaben noch 140 Millionen Euro nötig. Bislang wurden demnach mehr als 840 Millionen Euro gesammelt.

(Keystone-SDA) Um das Denkmal, «das sich vor 2019 nicht in einem guten Zustand befand, so schnell wie möglich zu restaurieren», fehlten noch erhebliche Spendenbeiträge, erklärte die für die Bauarbeiten zuständige Behörde am Donnerstag. Die bisherige Unterstützung ging demnach von rund 340’000 Spendern aus 150 verschiedenen Ländern ein.

Ein Jahr nach ihrer Wiedereröffnung verzeichnete die Pariser Kathedrale Notre-Dame einen Besucherrekord: Mehr als elf Millionen Menschen haben laut der Diözese Paris das berühmte gotische Meisterwerk seitdem besichtigt. Nach fünfjähriger Schliessung wurde die Kirche im Dezember 2024 nach einem verheerenden Brand im April 2019 wiedereröffnet.

Vor dem Feuer lag die jährliche Besucherzahl der Kathedrale zwischen neun und zehn Millionen. Um die Gebetsatmosphäre während der Gottesdienste zu bewahren, wurde die Zahl der eintretenden Besucherinnen und Besucher von 50 auf 30 pro Minute reduziert.

Für 2026 stehen einige Neuerungen an: Mehrere Kapellen werden umgestaltet und bis Ende des Jahres sollen im südlichen Seitenschiff die sechs zeitgenössischen Kirchenfenster der Künstlerin Claire Tabouret installiert werden.