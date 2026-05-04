The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Nordamerikanische Möwe verirrt sich in die Schweiz

Keystone-SDA

In der Schweiz ist erstmals eine Bonapartemöwe nachgewiesen worden. Ornithologen entdeckten den Vogel, eine nordamerikanische Verwandte der Lachmöwe, am Freitagabend im waadtländischen Préverenges.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Zahlreiche Vogelbegeisterte reisten in den vergangenen Tagen an den Genfersee, um den seltenen Gast zu beobachten. Nach einem vielbeachteten Auftritt am Samstag war der Jungvogel am Sonntag verschwunden und zeigte sich am Montag erneut, wie der Ornithologenverein Lausanne (Cercle ornithologique de Lausanne) am Montag mitteilte.

Ob die Möwe bleibt, weiter nach Nordeuropa zieht oder nach Nordamerika zurückkehrt, ist laut Experten unklar. Vermutlich wurde das Jungtier während des Zuges durch starke Winde nach Europa verdriftet. Die Art brütet in Kanada und Alaska und überwintert im Süden der USA und in Mexiko.

Sie ist etwas kleiner als die hier heimische Lachmöwe und an ihrem feinen schwarzen Schnabel sowie den blassrosa Beinen zu erkennen. Im Prachtkleid hat die Bonapartemöwe einen dunkelgrauen oder schwarzen Kopf.

Ihren Namen verdankt die Bonapartemöwe dem französischen Naturforscher Charles Lucien Bonaparte, einem Neffen Napoleons. Ihr Bestand gilt mit bis zu 500’000 erwachsenen Vögeln als ungefährdet.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft