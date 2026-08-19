Norden des Bieler Mett-Quartiers wird verkehrsberuhigt

Keystone-SDA

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Die Stadt Biel will weniger Verkehr im nördlichen Teil des Quartiers Mett. Der Bieler Gemeinderat hat einen Verpflichtungskredit von 300'000 Franken für die Projektierung der Verkehrsberuhigung genehmigt.

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(Keystone-SDA) Die Stadt will die drei Strassen Mettlenweg, Geyisriedweg und Orpundstrasse beruhigen inklusive des Areals zwischen diesen Strassen und dem östlichen Stadtrand. Ebenso sollen Teile des Strassenraums umgestaltet und die Bushaltestellen im Quartier hindernisfrei ausgebaut werden, wie der Gemeinderat am Mittwoch in einer Mitteilung schrieb.

Verkehrsberuhigende Massnahmen in Mett seien schon lange eine Forderung von Parlament und Bevölkerung. Der Vorstand des Quartierleists werde punktuell in die Planung eingebunden.

Die Projektierungsphase soll bis im Frühjahr 2027 dauern. Das Vorhaben ist Teil des Agglomerationsprogramms von Bund und Kanton und profitiert von Subventionen. Diese decken zirka 60 Prozent der Kosten. Voraussetzung für die Gewährung dieser Beiträge ist ein verbindlicher Baubeginn im Jahr 2028.

Das Mett-Quartier ist ein Wohnquartier mit zwei Schulen. Mit dem aktuellen Verkehrsregime kann die Sicherheit der Nutzerinnen und Nutzer des öffentlichen Raums nicht gewährleistet werden, wie es weiter hiess.

Bereits zuvor soll im südlichen Teil des Quartiers eine Tempo-30-Zone entstehen.