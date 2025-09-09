The Swiss voice in the world since 1935
Novartis übernimmt Tourmaline Bio aus den USA

Keystone-SDA

Der Pharmakonzern Novartis kauft in den USA zu. Für rund 1,4 Milliarden Dollar soll das Biopharmazie-Unternehmen Tourmaline Bio übernommen werden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Novartis biete 48 US-Dollar je Aktie in bar, hiess es in einer Mitteilung vom Dienstag. Die Transaktion soll im vierten Quartal 2025 abgeschlossen werden.

Tourmaline Bio habe mit Pacibekitug einen vielversprechenden monoklonalen Antikörper gegen systemische Entzündungen – einem bedeutenden Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen – entwickelt. Das Medikament befinde sich bereits in fortgeschrittenen Phase-2-Studien.

Damit übernehme Novartis wohl ein Phase-3-fähiges Produkt, welches das eigene Portfolio im Bereich Herz-Kreislauf-Erkrankungen ergänze, so das Communiqué.

