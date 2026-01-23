Nur noch höchstens 60 Liter Grüngut-Säcke in Basel erlaubt

Keystone-SDA

Ab dem 1. April entsorgen die Mitarbeitenden der Stadtreinigung nur noch kleine Säcke und Taschen mit Grüngut. Neu dürfen diese maximal 60 Liter Grüngut umfassen.

(Keystone-SDA) Das Bau- und Verkehrsdepartement begründet diese Massnahme in einer Mitteilung vom Freitag mit dem Schutz der Mitarbeitenden. So würden grössere Laubsäcke und Tragtaschen beim Heben und Transport in die Kehrrichtfahrzeuge die Gesundheit der Mitarbeitenden der Stadtreinigung belasten.

Grössere Mengen Grüngut ab 60 Litern können in Rollcontainern mit Datenchip bereitgestellt werden, wie es weiter heisst. Personen, die grössere Mengen Grüngut bisher nicht auf diese Weise deponiert haben, sollen nun auf neue Behältnisse oder Rollcontainer umstellen.

Seit dem 1. Januar rechnet die Stadtreinigung die Leerung von Containern mit Kehricht und Grüngut ausschliesslich nach Gewicht ab und nicht mehr über Vignetten. Bis Ende März müssen laut Mitteilung alle Eigentümerinnen und Eigentümer ihre Container mit einem Datenchip versehen.

Die Stadtreinigung gewährt bis Ende März 20 Prozent Rabatt beim Kauf von Grüngut-Containern mit Datenchip. Diese sind in der Grösse 140 bis 770 Liter erhältlich und mit Rabatt ab 80 Franken erhältlich, wie es weiter heisst.