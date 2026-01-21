Nur wichtigste WEF-Teilnehmer dürfen für Trump-Rede in den Saal

Keystone-SDA

Für die Rede von US-Präsident Donald Trump am Weltwirtschaftsforum in Davos GR gilt eine Zutrittsbeschränkung. Die über tausend verfügbaren Plätze dürfen nur von den wichtigsten WEF-Teilnehmern eingenommen werden.

1 Minute

(Keystone-SDA) Während um Punkt 14 Uhr Trumps Helikopter in Davos gelandet war, drängten sich bereits seit fast einer Stunde die Menschen vor der Kongresshalle, in der der US-Präsident seine Rede halten sollte.

Dann folgte die Durchsage der WEF-Organisatoren: Zutritt erhalten nur diejenigen Anwesenden mit einem weissen Badge. Dieser gilt als die höchste Stufe der Badges am WEF und ist den Mitgliedern des WEF und Staats- und Regierungschefs, Ministerinnen und Ministern, hochrangigen Regierungsvertretern und Delegationen internationaler Organisationen vorbehalten.

Alle anderen, darunter auch Journalistinnen und Journalisten (typischerweise mit einem orangen Badge), mussten auf andere Räume ausweichen, in die die Rede des Präsidenten gestreamt wurde.

Doch auch beinahe alle Bildschirme im Davoser Kongresszentrum zeigten die Rede von Trump. Zahlreiche Menschen drängten sich in den Hallen und Gängen vor den Streams und lauschten dem US-Präsidenten, der das wirtschaftliche Wachstum der USA aufzeigte. Trotz tausenden Anwesenden war es überraschend ruhig in den Räumlichkeiten.