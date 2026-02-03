Oberamt leitet Administrativuntersuchung in Montagny ein

Das Oberamt des freiburgischen Broyebezirks hat eine Administrativuntersuchung gegen den Gemeindepräsidenten und den Vize-Gemeindepräsidenten von Montagny eingeleitet. Sie soll die Vorwürfe von Einmischung, Druck und Untätigkeit klären, die im Rahmen einer Voruntersuchung zu Tage kamen.

(Keystone-SDA) Oberamtmann Nicolas Kilchoer leitete im Dezember 2022 eine Voruntersuchung ein, nachdem zwei Gemeinderatsmitglieder und die Gemeindeverwalterin zurückgetreten waren.

Die Administrativuntersuchung soll die Ursachen für die Störung im Gemeinderat ausleuchten und mögliche Regelverstösse oder Unregelmässigkeiten aufdecken, wie das Oberamt am Montagabend mitteilte. Die Untersuchung soll auch aufzeigen, wie das Funktionieren der Gemeinde verbessert werden kann.

Das Oberamt hat bereits dringliche Massnahmen umgesetzt. So wurden zwei externe Personen ernannt, um den reibungslosen Ablauf der Gemeindewahlen im März zu gewährleisten.

Die finanzielle Lage der Gemeinde wird gemäss den gesetzlichen Bestimmungen über die Gemeindefinanzen der Gemeindeaufsichtsbehörde gemeldet.