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OECD-Steuer-Mehreinnahmen nur für Baselbieter Standortgemeinden

Keystone-SDA

Nur jene Baselbieter Gemeinden sollen direkt Mehreinnahmen aus der OECD-Mindeststeuer erhalten, die auch Standorte der so besteuerten Grossunternehmen sind. Der Landrat hat am Donnerstag die Gesetzesvorlage so geändert.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Zur Einführung der OECD-Mindestbesteuerung von 15 Prozent auf die Gewinne grosser Unternehmen muss das kantonale Steuergesetz angepasst werden.

Der Bund erhebt eine Ergänzungssteuer in Höhe der Differenz zwischen einer tieferen kantonalen Besteuerung und den vorgegebenen 15 Prozent. Beim Kanton geht es nun vor allem darum, was mit den 75 Prozent der zusätzlichen Steuererträge passiert, die an ihn fliessen.

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