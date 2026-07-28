Offiziell 31 Verletzte bei CSD-Anschlag in Berlin

Keystone-SDA

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Bei dem mutmasslich islamistisch motivierten Anschlag auf den Christopher Street Day (CSD) in Berlin mit einer Toten sind nach offiziellen Angaben 31 Menschen verletzt worden.

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(Keystone-SDA) Das sagte der Regierende Bürgermeister der deutschen Hauptstadt, Kai Wegner, auf einer Pressekonferenz. Bisher hatten die Behörden stets von 29 Verletzten gesprochen, darunter mehrere Schwerverletzte. Weitere Details nannte Wegner zunächst nicht.

Der CSD in Berlin war am Samstagabend abgebrochen worden, nachdem ein Auto am Rande der Grossveranstaltung in eine Menschenmenge gefahren war. Am Sonntagabend wurde der mutmassliche Täter Abdul B. bei einem Polizeieinsatz getötet.