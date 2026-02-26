Olympiasiegerinnen Gremaud und Fatton in La Roche FR gefeiert

Die Gemeinde La Roche im Kanton Freiburg hat am Donnerstagabend die beiden Olympiasiegerinnen von Milano Cortina gefeiert: Mathilde Gremaud im Slopestyle und Marianne Fatton im Skibergsteigen. Die Bevölkerung bereitete ihnen einen begeisterten Empfang.

(Keystone-SDA) Der offizielle Feier lockte 700 bis 800 Menschen in die Sport- und Kulturhalle der 2000-Einwohner-Gemeinde im Greyerzerland, wo sich die Skilifte von La Berra befinden. Bevor sie sich dort versammelten, zogen die Teilnehmer mit Fackeln von der Dorfkirche aus in einem Umzug dorthin.

Die 26-jährige Mathilde Gremaud, die aus La Roche stammt, verteidigte ihren Olympiasieg im Slopestyle und gewann am 9. Februar in Livigno erneut die Goldmedaille. Aufgrund einer im Training erlittenen Verletzung konnte sie jedoch einige Tage später nicht am Big-Air-Wettbewerb teilnehmen.

Die 30-jährige Neuenburgerin Marianne Fatton, die La Roche zu ihrer Wahlheimat gemacht hat, wurde am 19. Februar in Bormio die erste Olympiasiegerin in der Geschichte des Skibergsteigens/Sprint. Zwei Tage später gewann sie zusammen mit dem Zürcher Jon Kistler die Silbermedaille in der Mixed-Staffel.

Gremaud und Fatton wurden von Vertretern der kantonalen wie auch der kommunalen Behörden beglückwünscht. So war der Präsident des Staatsrats, der Freiburger Kantonsregierung, Philippe Demierre, anwesend zusammen mit seinen Staatsratskollegen Romain Collaud und Didier Castella sowie dem Gemeindepräsidenten von La Roche, Bertrand Gaillard.