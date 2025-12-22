Opernhaus Zürich hat ab August 2028 neuen Generalmusikdirektor

Keystone-SDA

Lorenzo Viotti heisst der neue musikalische Leiter der Oper in Zürich. Der gebürtige Schweizer tritt ab August 2028 die Nachfolge von Gianandrea Noseda an, der dieses Amt seit 2021 innehat.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Viotti hat vorerst für zwei Jahre den Vertrag als neuer Generalmusikdirektor des Opernhauses Zürich unterschrieben, für die Spielzeiten 2028/2029 und 2029/2030. Die Laufzeit des Vertrages orientiere sich an der aktuellen Amtszeit des Intendanten Matthias Schulz. Das teilte das Opernhaus Zürich am Montag mit.

Viotti ist in Zürich kein Unbekannter. Er hat Produktionen wie «Werther» (2018), «Die Csárdásfürstin» (2020) und «Die tote Stadt» (2025) geleitet. Aktuell steht er in der Neuproduktion von «Die Fledermaus» am Dirigentenpult.

Darüber hinaus hat er Produktionen an der Mailänder Scala, der Pariser Oper oder der Semperoper Dresden verantwortet. Mit Orchestern wie dem Cleveland Orchestra, dem Gewandhausorchester Leipzig, den Berliner Philharmonikern oder dem Royal Concertgebouw Orchestra hat er im symphonischen Bereich zusammengearbeitet.

Viotti wurde 1990 in Lausanne in eine franko-italienische Musikerfamilie geboren und hat ursprünglich Klavier, Gesang und Schlagzeug in Lyon studiert. Seine Ausbildung als Dirigent machte er in Wien und Weimar. Zu seinen Auszeichnungen zählt unter anderem 2017 die als Newcomer of the Year bei den International Opera Awards. Sein Debüt als Operndirigent gab Viotti in Valencia mit «Faust».

Erst Ende August hat Viotti zusammen mit dem Orchestre de la Suisse romande in Sion den neuen Konzertsaal Noda eröffnet. Er dirigierte «Minuit en plein ciel bleu» des Oberwalliser Komponisten Andreas Zurbriggen.