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Opfer nach russischen Angriffen auf Dnipro und Saporischschja

Keystone-SDA

In der südostukrainischen Industriestadt Dnipro ist mindestens ein Mensch bei russischen Raketenangriffen getötet worden. Elf weitere seien verletzt worden, teilte der Chef der Militärverwaltung der Region Dnipropetrowsk, Olexander Hanscha, bei Telegram mit. Sechs Verletzte mussten in Krankenhäusern behandelt werden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Nach Auskunft von Bürgermeister Borys Filatow wurden bei dem Angriff ein Studentenwohnheim, zwei Hochschulgebäude und mehrere Wohnhäuser beschädigt.

Auch in der rund 50 Kilometer südlich gelegenen Grossstadt Saporischschja wurden nach Behördenangaben mindestens fünf Menschen bei russischen Drohnenangriffen verletzt.

Die Ukraine wehrt sich seit mehr als vier Jahren gegen eine russische Invasion.

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