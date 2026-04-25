Oppositionspolitiker im Tschad festgenommen

Keystone-SDA

Im zentralafrikanischen Tschad sind mehrere führende Oppositionspolitiker festgenommen worden. Unter ihnen ist auch der Vorsitzende der Partei der Demokraten, Avocksouma Djona. Er gehört ebenso wie die anderen Festgenommenen der oppositionellen Plattform GCAP an, die am 2. Mai in der Hauptstadt N'Djamena einen "Marsch der Empörung" geplant hatte. Die Demonstration war jedoch von den Behörden verboten worden. Vor den Festnahmen hatte der Oberste Gerichtshof des Landes die GCAP und ihre Aktivitäten für illegal erklärt.

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(Keystone-SDA) Oppositionsführer Pahimi Padacké Albert kritisierte die Festnahmen und forderte die Regierungsbehörden auf, einen Dialog mit der Opposition zu führen. Abdel-Nasser Garboa, Sprecher der regierenden MPS-Partei, begründete die Festnahmen dagegen mit der «Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung.»

Tschad gehört zu den ärmsten Ländern der Welt. Der Sahelstaat mit etwa 21,5 Millionen Einwohnern ist ungefähr viermal so gross als Deutschland und stark vom Klimawandel betroffen. Das Land hat mehr als eine Million Flüchtlinge aus dem Nachbarland Sudan aufgenommen, die vor allem aus der Region Darfur vor dem Bürgerkrieg in ihrer Heimat in den Osten des Tschad flüchteten.