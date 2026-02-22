Organisatoren sprechen von hoher Auslastung der Events

Keystone-SDA

Für die Olympischen Spiele in Mailand-Cortina sind insgesamt 1,3 Millionen Tickets verkauft worden. Das entspricht einer Auslastung der Tribünen zu 80 Prozent der Gesamtkapazität.

(Keystone-SDA) Dies gab der Geschäftsführer der Stiftung Milano Cortina 2026, Andrea Varnier, am Sonntag gemäss der italienischen Nachrichtenagentur Askanews an der abschliessenden Medienkonferenz bekannt. Das sei eine sehr hohe Zahl, die die Erwartungen übertreffe.

37 Prozent der Zuschauerinnen und Zuschauer seien aus Italien und 63 Prozent aus dem Ausland angereist. Die meisten ausländischen Gäste stammten aus Deutschland, den USA, Grossbritannien, der Schweiz, den Niederlande und Kanada.

Das einzige Event, das ganz ausverkauft gewesen sei, sei das Skitourenrennen in Bormio gewesen. Varnier sprach vom einem «phänomenalen Debüt“. Beim Eisschnelllauf und Shorttrack hätten sie immerhin über 90 Prozent der Plätze belegen können.