Palästinenser: Wieder Tote bei Angriffen in Nord-Gaza

Bei neuen israelischen Bombardements im Norden des Gazastreifens hat es palästinensischen Angaben zufolge elf Tote und mehrere Verletzte gegeben. Sechs Menschen seien bei einem Angriff in der Stadt Beit Hanun, fünf weitere im Stadtteil Schedschaija in der Stadt Gaza ums Leben gekommen, hiess es aus medizinischen Kreisen im Küstengebiet. Demnach soll in Schedschaija eine Gruppe getroffen worden sein, die auf Hilfsgüter wartete. Die Angaben liessen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.