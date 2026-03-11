Parlament gedenkt der Opfer des Brandes in Kerzers FR

Keystone-SDA

Der Nationalrat und der Ständerat haben am Mittwochmorgen vor ihren Debatten der Opfer des Brandes in einem Postauto in Kerzers FR gedacht. Die Ratsmitglieder erhoben sich für eine Schweigeminute.

2 Minuten

(Keystone-SDA) «Mit grosser Bestürzung haben wir vom Brand eines Postautos in Kerzers im Kanton Freiburg erfahren. Dieses tragische Ereignis erschüttert nicht nur eine Region, einen Kanton, sondern weit darüber hinaus», sagte der Freiburger Nationalratspräsident Pierre-André Page (SVP).

«Im Namen des Nationalrats und in meinem eigenen Namen möchte ich den Familien und Angehörigen der Opfer unser Mitgefühl und unser aufrichtiges Beileid aussprechen und den Verletzten eine gute Genesung wünschen», fuhr Page fort.

Im Ständerat sprach Präsident Stefan Engler (Mitte/GR) von einem unbegreiflichen Brandereignis. «Wie aus dem Nichts nimmt eine alltägliche Situation eine unvorstellbare Wende, vielleicht auf dem Heimweg von der Arbeit oder von der Schule».

Erschreckend sei die Sinnlosigkeit des Geschehens, wenn es Anzeigen dafür gebe, dass es sich um eine verstörende Vernichtungstat gehandelt habe.

Beim Brand eines Postautos im Zentrum von Kerzers sind am frühen Dienstagabend sechs Menschen ums Leben gekommen. Weitere vier Passagiere und ein Rettungssanitäter wurden verletzt, wie die Kantonspolizei Freiburg erklärte. Die Polizei geht davon aus, dass der Brand mutwillig verursacht worden sein könnte.