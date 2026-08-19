Parteiloser aus Greppen will in Weggiser Gemeinderat einziehen

Keystone-SDA

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Roger Augsburger (parteilos) will Greppen nach der Fusion mit Weggis im Gemeinderat vertreten. Allerdings treten auch alle Bisherigen aus Weggis zur Wahl vom 27. September an.

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(Keystone-SDA) Damit gibt es sechs Kandidaturen für fünf Sitze, wie die Gemeinde Weggis am Mittwoch mitteilte.

Augsburger leitet bisher im Gemeinderat von Greppen das Ressort Soziales. Als Weggiser Gemeinderatsmitglieder treten zur Wiederwahl an: Beatrix Küttel (Mitte), Ressort Soziales; Marcel Waldis (Mitte), Ressort Finanzen; Peter Isele (FDP), Ressort Bildung; Robin Küttel (FDP), Ressort Bau und Infrastruktur. Auch Gemeindepräsident Roger Dähler (FDP) will sich für eine weitere Amtszeit wählen lassen.

In zwei von drei neu zu wählenden Kommissionen der Gemeinde Weggis werden künftig Personen aus Greppen vertreten sein, wie aus der Mitteilung weiter hervorging. Es kam zu stillen Wahlen.

Die neue Legislatur beginnt am 1. Januar 2027. An dem Tag vollzieht sich auch die Fusion von Greppen mit Weggis, welche die Stimmbevölkerung beider Gemeinden im März mit beschlossen haben. Wie es damals schon hiess, gibt es für den künftigen Ortsteil Greppen keine Sitzgarantie im Weggiser Gemeinderat.

Weggis ist bevölkerungsmässig gut viermal so gross wie Greppen, die Seegemeinde übernimmt für den kleinen Nachbar zudem seit längerem verschiedene Fachbereiche, unter anderem in den Bereichen Finanzen, Steuern oder Feuerwehr. Die Fusionsabklärungen begannen 2024.