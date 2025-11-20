Pascal Lüthi-Keller soll neuer Luzerner Oberstaatsanwalt werden

Pascal Lüthi-Keller soll per 2027 die Leitung der Luzerner Staatsanwaltschaft übernehmen. Der Regierungsrat schlägt dem Kantonsrat den 50 Jahre alten leitenden Staatsanwalt zum Nachfolger von Daniel Burri vor, der Ende 2026 in Pension geht.

(Keystone-SDA) Wie die Staatskanzlei am Donnerstag mitteilte, ist Lüthi seit neun Jahren leitender Staatsanwalt. Er führt die von ihm aufgebaute Abteilung für Wirtschaftsdelikte. In der Strafverfolgung ist er seit 20 Jahren tätig.

Lüthi war ursprünglich Primarlehrer. Er studierte in Bern Rechtswissenschaften und machte im Kanton Luzern sein Anwaltspatent. Er wohnt in Kriens und gehört wie sein Vorgänger Daniel Burri der FDP an. Der Kantonsrat dürfte die Wahl im Juni 2026 durchführen.