Pepe Lienhard vermisst Udo Jürgens noch immer stark

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) Bandleader Pepe Lienhard vermisst Udo Jürgens fast zehn Jahre nach dessen Tod noch immer stark. «Es war eine schmerzliche Zeit», erinnert sich der 78-Jährige an die Zeit nach dem Tod seines Musikerfreunds, der im September 90 Jahre alt würde.

«Ich war am Abend davor noch mit ihm zusammen und konnte es gar nicht richtig begreifen», sagte Lienhard im Interview mit «SonntagsBlick». Dass danach überall die Musik von Jürgens lief, habe nicht geholfen. Lienhard musste oft das Radio ausschalten.

Zehn Jahre später tue es nicht mehr weh, «aber ich vermisse ihn noch immer stark», sagte Lienhard. Während 37 Jahren hatte er das Begleitorchester von Jürgens geleitet. «Wir hatten wirklich nie Konflikte. Ich wusste genau, was er wollte, und habe meine Band dahin geführt, dass sie entsprechend abliefert.»

Am 30. September wäre Udo Jürgens 90 Jahre alt geworden. Der Musiker starb mit 80 Jahren am 21. Dezember 2014 in der Schweiz, seiner Wahlheimat. Bei einem Spaziergang in Gottlieben am Bodensee brach er zusammen.