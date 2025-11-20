Pferde gehen in Amlikon-Bissegg TG mit einer Kutsche durch

Keystone-SDA

Zwei Pferde sind am Mittwoch in Amlikon-Bissegg mit einer Kutsche durchgegangen. Der 68-jährige Kutscher fiel auf die Strasse und verletzte sich leicht. Ein 72-jähriger Passant wurde von der Kutsche angefahren und erlitt mittelschwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte den 72-Jährigen ins Spital.

(Keystone-SDA) Eines der beiden Pferde sei am Mittwochnachmittag während einer Ausfahrt plötzlich durchgegangen, worauf die Kutsche von der Strasse abkam, schrieb die Kantonspolizei Thurgau am Donnerstag in einer Mitteilung. Schliesslich rannten die beiden Pferde alleine mit der Kutsche auf einem Feldweg davon.

Die beiden Tiere und und Kutsche konnten laut Polizei wenig später gestoppt werden. Ein Pferd wies leichte Verletzungen auf und wurde zu einem Tierarzt gebracht. Es entstand Sachschaden von einigen tausend Franken.