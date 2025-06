Pflegeunternehmen Viva Luzern schreibt 2024 Gewinn

Keystone-SDA

Viva Luzern schliesst das Geschäftsjahr 2024 mit einem Gewin von 563'000 Franken ab. Den Umsatz steigerte die Betreiberin von fünf Alterszentren sowie Alterswohnungen um 6 Millionen Franken im Vergleich zum Vorjahr.

(Keystone-SDA) Der Aufwand wuchs um 3,8 Millionen Franken auf 113 Millionen Franken an, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Die Nachfrage nach Zimmern in der Langzeitpflege sei im vergangenen Jahr «konstant hoch» gewesen, der Bedarf an Betreuung und Pflege gross.

Das Angebot in der Betreuung und Pflege von Menschen mit Demenz und die Anzahl Alterswohnungen will das Unternehmen ausbauen. Erwirtschaftete Gewinne will Viva Luzern vollumfänglich in die Weiterentwicklung des Unternehmens investieren.

Vom positiven Ergebnis sollen auch die Angestellten profitieren. Als Dankeschön für «ihr grosses Engagement» und zum zehnjährigen Bestehen seit der Verselbstständigung von Viva Luzern erhalten die 1160 Mitarbeitenden einmalig einen zusätzlichen freien Tag.

Mit rund 820 Bewohnerinnen und Bewohnern in ihren fünf Betagtenzentren in der Stadt Luzern ist Viva Luzern die grösste Anbieterin von Langzeitpflege in der Zentralschweiz. Zudem leben 240 Mieterinnen und Mieter in ihren Alterswohnungen. Die gemeinnützige Aktiengesellschaft gehört der Stadt Luzern.