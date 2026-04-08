Pistor wächst vor allem im Gastronomiesegment

Keystone-SDA

Der Grosshändler Pistor hat im Geschäftsjahr 2025 den Umsatz gesteigert, aber leicht weniger Gewinn erzielt. Wachsen konnte das Unternehmen aus Rothenburg LU insbesondere dank des Gastronomiegeschäfts.

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(Keystone-SDA) Die Verkäufe wuchsen um 3,7 Prozent auf 857,8 Millionen Franken, wie Pistor am Mittwoch mitteilte. Im Gastronomiegeschäft lag dabei das Wachstum bei 5,8 Prozent, im Stammgeschäft mit Bäckereien und Confiserien bei 1,3 Prozent.

Die Gastronomie mache inzwischen 54 Prozent des Umsatzes aus, erklärte das Unternehmen. Es bietet nach eigenen Angaben seiner Kundschaft total 77’000 Artikel verschiedenster Food- und Non-Food-Anbieter an.

Unter dem Strich blieb ein rund 2 Prozent tieferer Gewinn von 26,2 Millionen Franken. Grund für den Rückgang seien hohe Innovationsinvestitionen, teilte Pistor mit.

Das Unternehmen verwies dabei auf die Eröffnung eines neuen Verteilzentrums in Sennwald SG und auf mehrere Softwareprojekte. Ausserdem wurde am Hauptsitz in Rothenburg das Kleinteilelager modernisiert.

Auch der im vergangenen Jahr erwirtschaftete Gewinn soll laut den Angaben wieder in die Logistik- und IT-Infrastruktur investiert werden. «Dank unserer genossenschaftlichen Struktur können wir als Unternehmen langfristig denken und handeln», lässt sich CEO Patrick Lobsiger in diesem Zusammenhang zitieren.