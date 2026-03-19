Pläne des Bundes für Mobilfunkantennen stossen in Bern auf Kritik

Keystone-SDA

Der Kanton Bern ist mit den Plänen des Bundes, den Ausbau von Mobilfunkanlagen zu vereinfachen und zu beschleunigen, nicht einverstanden. Der Regierungsrat stört sich nicht am Grundsatz, die Verfahren zu beschleunigen. Er befürchtet aber, dass die Vorlage zu mehr Beschwerden führt.

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(Keystone-SDA) Der Regierungsrat begrüsst in seiner Vernehmlassungsantwort an den Bund die Absicht, die Bewilligungsverfahren für Mobilfunkantennen zu beschleunigen, schreibt die kantonale Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion in einer Mitteilung vom Donnerstag.

Die Umsetzung des Vorhabens überzeuge ihn aber nicht. So, wie es angedacht sei, dürfte es zusätzliche Beschwerdeverfahren auslösen und zu mehr administrativem Aufwand für die Kantone führen.

Der Bund will den Strahlenschutz künftig nicht mehr im Baubewilligungsverfahren prüfen. Stattdessen sollen Betreiber die Anlagen bei kantonalen Fachstellen melden.