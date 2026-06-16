Pläne für Überbauung in Bern-Bethlehem nehmen erste Hürde

Keystone-SDA

Die zuständige Kommission des Berner Stadtrats hat sich einstimmig hinter die Vorlage zur Entwicklung des Zentrums Bethlehem gestellt. Geplant ist ein modernes Quartier mit über 200 Wohnungen und rund 500 Arbeitsplätzen.

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(Keystone-SDA) Die Kommission für Planung, Verkehr und Stadtgrün unterbreitet dem Stadtrat zwei Zusatzanträge, wie sie am Dienstag mitteilte. Zum einen möchte sie, dass der Mindestanteil naturnaher Lebensräume von 15 auf 20 Prozent erhöht wird.

Zum anderen soll der Gemeinderat nicht-kommerzielle Zwischennutzungen für den bestehenden Bau prüfen. So könnte ein längerer Leerstand während der Entwicklungsphase verhindert werden.

Die Stimmberechtigten entscheiden voraussichtlich im November über das Geschäft. Für das Areal an der Riedbachstrasse ist eine Überbauung mit Wohnungen, einem Einkaufszentrum, Gewerbeflächen und Räumlichkeiten für die Arbeitsintegration vorgesehen. Zudem sieht das Projekt einen öffentlich zugänglichen Quartierplatz vor.