Polens Geheimdienst fasst mutmasslichen Agenten

Keystone-SDA

Der polnische Geheimdienst hat einen mutmasslichen Agenten festgenommen, der in Deutschland, Polen und Litauen spioniert haben soll.

(Keystone-SDA) Der belarussische Staatsbürger sei Anfang Februar gefasst worden, teilte der Inlandsgeheimdienst ABW mit. Die Ermittler werfen ihm vor, seit Juni 2024 in Deutschland, Polen und Litauen militärische Objekte sowie kritische Infrastruktur für den belarussischen Geheimdienst ausgespäht zu haben.

Die Festnahme ist den Angaben zufolge ein Ergebnis der Zusammenarbeit mit dem deutschen Bundesverfassungsschutz (Inlandsgeheimdienst) und dem litauischen Geheimdienst. Der Mann kam für zunächst drei Monate in Untersuchungshaft. Im Falle einer Verurteilung drohen ihm mindestens fünf Jahre Haft.

Polen ist einer der wichtigsten politischen und militärischen Unterstützer der von Russland angegriffenen Ukraine. Die Regierung in Warschau wirft den Geheimdiensten Russlands und seines Verbündeten Belarus vor, viele Agenten ins Land zu schicken und Saboteure anzuwerben.

