Polizei aus mehreren Kantonen am Samstag an Nahost-Demo in Bern

Keystone-SDA

Die Berner Polizei rüstet sich für die unbewilligte Nahost-Demo vom kommenden Samstag. Sie werde mit einem Grossaufgebot im Einsatz stehen, teilte sie am Donnerstag mit.

(Keystone-SDA) Unterstützt werde sie von Einsatzkräften anderer Kantone. Ziel sei es, die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten sowie exponierte Gebäude und Infrastrukturen zu schützen.

Die Stadt Bern hatte die zur Demo aufrufenden Gruppen gebeten, ein Gesuch einzureichen. Doch bislang sei keine Kontaktaufnahme durch mögliche Organisatoren erfolgt, schrieb die Polizei.

In der Innenstadt, insbesondere im Bereich des Bahnhofs und rund um den Bundesplatz, werde es Verkehrseinschränkungen geben. Auch Sperrungen seien möglich. Die Bevölkerung sollte demnach «mehr Zeit für Wege in die Stadt einplanen».

In Bern hat es in den vergangenen Monaten eine Reihe von propalästinensischen Kundgebungen gegeben. Zuletzt hatten Demonstrierende Anfang Oktober vorübergehend mehrere Gleise im Bahnhof Bern blockiert.

Am 24. Mai war eine unbewilligte Gaza-Demo in Bern eskaliert. Die Polizei setzte Tränengas, Gummischrot und einen Wasserwerfer gegen die Demonstrierenden ein. Sechs Einsatzkräfte und zwei Demonstrierende wurden nach Polizeiangaben verletzt.