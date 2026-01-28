The Swiss voice in the world since 1935
Polizei ermittelt wegen Brandstiftung in Flawiler Schulhaus

Keystone-SDA

Im Untergeschoss eines Oberstufenschulhauses in Flawil ist am Wochenende eine unbekannte Flüssigkeit ausgeschüttet und angezündet worden. Die Ermittlungen laufen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Am Wochenende sei eine unbekannte Täterschaft ins Schulhaus an der Landbergstrasse gelangt, teilte die St. Galler Kantonspolizei am Mittwoch mit. Neben dem Ausschütten und Anzünden der Flüssigkeit wurde auch ein Stuhl mit Farbe beschmiert.

Glücklicherweise sei es beim Sachschaden am Boden geblieben und das Feuer habe sich nicht ausgeweitet, heisst es in der Mitteilung. Der Schaden wurde am Montagmorgen entdeckt. Danach nahm die Kantonspolizei Ermittlungen auf, die noch zu keinem Ergebnis führten.

