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Polizei ermittelt wegen totem Schaf in Giebenach BL

Keystone-SDA

In einem Waldstück bei Giebenach BL ist am Mittwoch ein totes Schaf aufgefunden worden. Die Umstände deuten gemäss Polizeiangaben auf ein Gewaltdelikt hin.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Es sei davon auszugehen, dass das Tier durch Gewalteinwirkung verendet sei, teilte die Baselbieter Polizei am Freitag mit. Es bestünden zudem Hinweise, dass die Täterschaft bei der Tatausführung gestört worden sein könnte und geflüchtet sei.

Das Schaf wurde im Bereich Dingrainweg/Tannenacher entdeckt. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zwischen 20.00 Uhr und 08.00 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen.

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