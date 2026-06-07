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Polizei evakuiert Internatsschule in Zug nach Drohung

Keystone-SDA

Eine Internatsschule auf dem Zugerberg ist am Samstagnachmittag nach einer schriftlichen Drohung evakuiert worden. Rund 30 Personen wurden in Sicherheit gebracht.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Kurz nach 16 Uhr ging die Meldung über die Drohung ein, wie die Zuger Polizei am Sonntag mitteilte. Einsatzkräfte rückten daraufhin aus, sperrten das Areal rund um die Einrichtung grossräumig ab und räumten die betroffenen Gebäude.

Zum Zeitpunkt des Vorfalls hielten sich etwa 30 Schülerinnen, Schüler und Betreuungspersonen auf dem Gelände auf. Sie wurden an einen sicheren Ort gebracht und dort betreut.

Keine verdächtigen Gegenstände

Im Anschluss durchsuchte die Polizei die Räumlichkeiten systematisch nach gefährlichen oder verdächtigen Gegenständen. Dabei konnte sie jedoch nichts Auffälliges feststellen.

Gegen 20 Uhr gaben die Einsatzkräfte die Gebäude schliesslich wieder frei, woraufhin die evakuierten Personen in die Schule zurückkehren konnten. Eine Gefahr für die Bevölkerung hat gemäss Polizei zu keinem Zeitpunkt bestanden. Wer für die Drohung verantwortlich ist und welche Motive dahinterstecken, ist nun Gegenstand laufender Ermittlungen.

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