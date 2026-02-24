The Swiss voice in the world since 1935
Polizei fasst in Willisau LU kriminellen Geldkurier

Keystone-SDA

Die Luzerner Polizei hat einen Mann festgenommen, der mutmasslich für Betrüger als Geldkurier unterwegs war. Der 50 Jahre alte Serbe konnte gefasst werden, weil eine Frau, die von angeblichen Bankberatern kontaktiert worden war, die Polizei alarmierte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Frau sei von den Unbekannten aufgefordert worden, einem Kurier mehrere tausend Franken zu übergeben, teilte die Staatsanwaltschaft Luzern am Dienstag mit. Begründet worden sei dies damit, dass die Echtheit der Scheine überprüft werden solle.

Die Frau informierte die Polizei. Diese habe den mutmasslichen Kurier vor Ort festnehmen können, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

