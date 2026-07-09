Polizei fasst zwei Einbrecherinnen in Lenzburg

Keystone-SDA

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Eine Frau ist am Mittwochmittag von verdächtigen Geräusche aus ihrem Mittagsschlaf gerissen worden. In ihrer Wohnung entdeckte sie zwei Einbrecherinnen, die bereits ein Zimmer durchwühlt hatten. Als die Frauen die Bewohnerin bemerkten, ergriffen sie die Flucht.

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(Keystone-SDA) Die Polizei konnte die beiden aber kurze Zeit später festnehmen.

Die Bewohnerin alarmierte sofort die Polizei, die ausrückte und in einem nahen Waldstück zwei Verdächtige sichtete. Es handelte sich um eine 15-jährige Französin und eine 24-jährige Kroatin ohne Wohnsitz in der Schweiz, wie die Kantonspolizei Aargau am Donnerstag mittelte.