Polizei fasst zwei mutmassliche Diebe in Hasle LU

Keystone-SDA

Die Luzerner Polizei hat in der Nacht auf Dienstag in Hasle zwei Männer festgenommen. Sie sollen zuvor in parkierte Autos eingedrungen sein und nach unverschlossenen Fahrzeugen gesucht haben.

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(Keystone-SDA) Laut dem Communiqué der Staatsanwaltschaft sollen die beiden Männer im Alter von 22 und 33 Jahren parkierte Fahrzeuge darauf überprüft haben, ob sie unverschlossen sind. In mindestens ein offenes Auto stiegen sie ein und durchsuchten dieses, wie es hiess.

Ein Hinweis aus der Bevölkerung führte schliesslich dazu, dass die Polizei eingreifen und die beiden Männer festnehmen konnte.

Die Beschuldigten stammen aus Marokko respektive Tunesien.